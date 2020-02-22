الباز: أحداث شغب مباراة السوبر تؤخر عودة الجماهير لسنوات

استنكر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، أحداث الشغب التي سادت مباراة كأس السوبر التي أقيمت بين فريقي الأهلي والزمالك في الإمارات، قائلا: "هذه التصرفات خلت صورة مصر زي الزفت".وأضاف الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن هذا المشهد الذي حدث في أبو ظبي يسأل عنه المسئولون عن الرياضة في مصر، ومسئولو الناديين، والجمهور المصري والإعلام الرياضي.وتابع الباز: "بعد هذا المشهد يمكن أن أقول بأسى شديد، إن الجمهور يجب ألا يعود للمباريات في التوقيت الحالي".واستكمل أن هذه المباراة كان من المفترض أن تقدم صورة حضارية عن مصر، ولكنها تحولت إلى خناقة في حارة شعبية.وواصل أن جمهور الكرة ومسئولي الكرة يعلمون أنهم هم سبب المشهد البائس للمدرجات الفارغة في مصر، ومع ذلك، لا يقدمون مشهدا جيدا يساعد على عودة الرياضة لوضعها الطبيعي.وأضاف الباز أنه تحدث مع أحد المسئولين عن الرياضة في مصر عن هذا المشهد الذي حدث في أبو ظبي، والذي قال إن واقعة الشغب هذه تؤخر عودة الرياضة في مصر لوضعها الطبيعي لسنوات.