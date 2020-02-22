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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان يدعو لتأسيس آليات مشتركة لإدارة مياه النيل

السبت 22/فبراير/2020 - 01:39 م
أسماء محمد عبد الله
أسماء محمد عبد الله
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دعت وزيرة وزيرة خارجية السودان أسماء محمد عبدالله، إلى تأسيس آليات مشتركة بين دول حوض النيل، لإدارة خطط استخدام موارد المياه، وتبادل المعلومات، وتأسسيس قاعدة بيانات في هذا الصدد.

وأكد عبدالله أهمية وضرورة التعاون المشترك بين دول حوض النيل، من أجل مستقبل شعوبها، مشددة على أنه "من دون تخطيط مشترك سنفقد فرصًا كبيرة في التنمية والنمو، التي تنفع دول حوض النيل".

ورحبت وزيرة خارجية السودان، في كلمتها خلال احتفال يوم النيل في الخرطوم، تحت شعار "الاستثمار المشترك حول النيل من أجل إحداث تحول إقليمي"، ممثلة لرئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، بالحضور من دول حوض النيل والمنظمات الاقليمية والدولية، مؤكدة أهمية النيل لكل شعوب دول حوضه.

وقالت عبدالله إن الاستثمارات المشتركة في دول حوض النيل، يُمكن أن تُعزز التعاون المشترك، معربة عن رضاها بأن أصدقاء دول حوض النيل وسكان دوله، ممثلون بشكل جيد في هذه الاجتماعات.

وأضافت أنه يجب التفكير في مستقبل دول حوض النيل وأحلام شعوبه، حيث إن الماء هو الحياة والطاقة والأمن والسلام، منوهة بأهمية تحقيق التعاون الإقليمي في مجال الاستعمال المُرشد لمياه النيل.

وأوضحت أن هناك كثيرًا من العوامل التي تحكم استخدام موارد النيل، ويجب على دول حوضه من المنبع إلى المصب أن تعمل بشكل مشترك من أجل هذه الغاية النبيلة، لافتة إلى أن لكل دولة مصالح وثقافة ورؤى مختلفة، ولكن هذا التنوع يجب أن يُمثل أرضية مشتركة للتعاون من أجل التقدم وخلق التحول الحقيقي، الذي يحتاج إلى تنمية القدرات على عدة أصعدة فيما يخص استخدامات المياه، وتطبيق أحكام القانون الدولي في إدارة المياه، واستخدام الدبلوماسية في ذلك الأمر.

وأعربت عن أملها في أن يواصل الشباب جهود تطوير البحث العلمي الذي يُمكن أن يُسهم في تحقيق التحول المطلوب، حيث إن مستقبل التغيير في دول الحوض في يد شباب دوله.

وأكدت أن استقرار دول حوض النيل ورفاهية شعوبها، يعتمد على قدرتنا على التعامل مع التطورات حولنا، لذلك يجب أن نعمل بالثقة اللازمة في اتجاه التعاون والبرامج المشتركة من أجل تحقيق مستقبل أفضل لدول حوض النيل.

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