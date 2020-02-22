جامع: 46% من تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يوجه للمرأة

افتتحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والقائم بأعمال رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤتمر سيدات أعمال مصر، صباح اليوم.وقالت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، في كلمة بالمؤتمر، إن هناك اهتماما كبيرا بتمويل ودعم مشروعات المرأة وريادة الأعمال، مشيرة إلى أن البنك المركزي أطلق مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي ساهمت بدورها في دعم وتمكين المرأة، مشيرة إلى أن 46% مما يتم إتاحته من تمويل لهذه المشروعات يوجه للمرأة، كما أن نسبة 63% من مشروعات ريادة الأعمال توجه للمرأة، مؤكدة أن هناك اهتماما كبيرا بالتحول الرقمي لدوره في الوصول لكل فئات المجتمع وتمكين المرأة.وانطلقت، اليوم السبت، فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر جمعية سيدات الأعمال مصر 21، برئاسة يمنى الشريدي، رئيس جمعية سيدات الأعمال، وبرعاية رئاسة الوزراء تحت عنوان "سيدات شركاء النجاح.. رقمنة البيئة الاقتصادية للشركات الصغيرة والمتوسطة"، والذي يمتد فى الفترة من 22 إلى 25 فبراير الجاري، بمشاركة وفود أكثر من 25 دولة عربية وأوروبية وأفريقية من قيادات سيدات الأعمال، خاصة بعد المؤتمرات المختلفة التي شاركت فيها عضوات الجمعية في كينيا وكوريا وتونس.