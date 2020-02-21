علي قاسم يحكى عن دوره فى مسلسل «طايع» (فيديو)

قال الفنان علي قاسم، إن دور ضاحي في مسلسل "طايع" يعتبر هو نقطة التحول في حياته الفنية.وأضاف الفنان علي قاسم، خلال لقائه ببرنامج "onset"، المذاع على فضائية "on drama"، مع الإعلامية شيرين حمدى، أنه ذهب إلى الأقصر وقضى بها ثلاثة أيام حتى يتعلم اللهجة الصعيدية في المسلسل، لافتًا إلى أنه لم يذهب إلى الصعيد قبلها إلا مرة واحدة.كما أوضح الفنان علي قاسم، أن الدور الذي قام به في مسلسل "قابيل" هو دور مدمن متعاف، لافتًا إلى أنه جلس عدة مرات مع بعض الأشخاص الذين عانوا من الإدمان لفترة، ولكنهم تعافوا منه بعد ذلك، مؤكدًا أن هذا الأمر فرق معه كثيرا في كيفية أدائه الدور.