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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

قصواء الخلالى تحكى عن يوم فزع الأمريكان بسبب «حرب العوالم»

الجمعة 21/فبراير/2020 - 10:28 م
قصواء الخلالي
قصواء الخلالي
أحمد عبد الرازق
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تناولت الإعلامية قصواء الخلالى ببرنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "تن"، قصة "حرب العوالم" الرواية الأمريكية الشهيرة التي تحولت إلى مسرحية إذاعية عام 1938 بالولايات المتحدة الأمريكية، وعلقت "الخلالي" على أحداث الموضوع بأنه "طريف".

وقالت الخلالي: إن مسرحية "حرب العوالم" الإذاعية كان مقررا عرضها عام 1938 بإحدى الإذاعات الأمريكية، وفى عرض أول حلقة، وقعت مفارقة غريبة، حيث بدأ العرض بمقدمة تمهيدية تفيد بأن ما سيتم عرضه هو مسلسل إذاعي عن حرب بين سكان المريخ والأرض، ثم بدأ العرض بكل ما فيه من مؤثرات صوتية وبيانات إخبارية فى سير أحداث العرض.

وفى ذات وقت عرض المسرحية كان معظم سكان الولايات المتحدة يتابعون أحد البرامج بشكل يومي وباهتمام، وما إن انتهى البرنامج حتى تحولوا إلى إذاعة "سي بي إس" للاستماع إليها، ولم يستمع معظم السكان لمقدمة المسرحية التى تفيد بأنها عمل إذاعي جديد، وبدأوا فى الاستماع مباشرة إلى أحداث المسرحية، ليظن الجميع أنها حقيقية ومذاعة على الهواء وأن سكان المريخ احتلوا الأرض فعليًا، لتسود حالة من الاضطراب بجميع أنحاء الولايات.

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