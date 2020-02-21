ارتفاع عدد مصابي «كورونا» بكوريا الجنوبية إلى 156 حالة

أعلنت سيول، اليوم الجمعة أنّ عدد المصابين بفيروس «كورونا» المستجدّ في كوريا الجنوبية ارتفع إلى 156 شخصًا بعد تأكيد 52 إصابة جديدة بالفيروس.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، في بيان له، إنّ 43 من الإصابات الجديدة سجّلت في كلّ من دايجو، المدينة الواقعة في جنوب البلاد والتي تعتبر بؤرة الوباء، ومقاطعات مجاورة لها.كما ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن "فيروس كورونا المستجدّ" في الصين، إلى 2236 حالة على الأقل، بعدما سجلت مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، 115 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وذكرت لجنة الصحة في هوبي، في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات، أن الغالبية العظمى من هذه الوفيات سجلت في عاصمة المقاطعة ووهان، المدينة التي ظهر الفيروس فيها للمرة الأولى في أواخر ديسمبر 2019.