أم صينية تتحدى كورونا بـ«خيمة» تمكن ابنتها من الدراسة بلا خطر





ونشر موقع "ديلي ميل" البريطاني صورا للأم وابنها التى تفاعل معها الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى. أقامت أم صينية خيمة مضادة للفيروس التاجي "كورونا" لابنتها باستخدام شرائط الخيزران وورقة بلاستيكية حتى تتمكن الفتاة من الدراسة في الهواء الطلق بأمان أثناء الوباء.ونشر موقع "ديلي ميل" البريطاني صورا للأم وابنها التى تفاعل معها الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى.

خيمة كورورنا





ونظرًا لأن الاتصال بالإنترنت داخل منزلهم ضعيف، قررت الأم إنشاء "فصل دراسي" مؤقت لحماية الطفل عندما تحضر دروسًا في الخارج. ويتعين على الطفل البالغ من العمر سبع سنوات حضور دروس عبر الإنترنت يوميًا من منزله الريفي في مقاطعة هوبي، حيث بدأ تفشي المرض.ونظرًا لأن الاتصال بالإنترنت داخل منزلهم ضعيف، قررت الأم إنشاء "فصل دراسي" مؤقت لحماية الطفل عندما تحضر دروسًا في الخارج.

خيمة كورونا



وكانت "بي مينجكي" البالغة من العمر سبع سنوات في مقاطعة "شينجيانج" النائية بمقاطعة هوبى عندما صدر أمر الإغلاق للمدارس، قامت والدتها ببناء خيمة حتى تتمكن من الدراسة خارج منزلها.



ويتعين على تلميذة الصف الأول حضور دروس عبر الإنترنت أثناء الجلوس في الهواء الطلق يوميًا لأن إشارات الإنترنت داخل منزلها ضعيفة، فجميع المدارس في الصين لا تزال مغلقة بسبب الفيروس. وكانت "بي مينجكي" البالغة من العمر سبع سنوات في مقاطعة "شينجيانج" النائية بمقاطعة هوبى عندما صدر أمر الإغلاق للمدارس، قامت والدتها ببناء خيمة حتى تتمكن من الدراسة خارج منزلها.ويتعين على تلميذة الصف الأول حضور دروس عبر الإنترنت أثناء الجلوس في الهواء الطلق يوميًا لأن إشارات الإنترنت داخل منزلها ضعيفة، فجميع المدارس في الصين لا تزال مغلقة بسبب الفيروس.

خيمة كورونا





وأغلقت الحكومة الصينية عشرات الملايين من الناس في مقاطعة هوبى، ووهان عاصمة لها، لمنع انتشار المرض. ونشأ الفيروس الجديد في مدينة ووهان بوسط الصين، المعروف باسم COVID-19، عن إصابة أكثر من 74000 شخص داخل الصين.وأغلقت الحكومة الصينية عشرات الملايين من الناس في مقاطعة هوبى، ووهان عاصمة لها، لمنع انتشار المرض.

خيمة كورونا





واستخدمت المرأة شرائط الخيزران وصفيحة بلاستيكية كبيرة لإقامة ملجأ مؤقت لطفلها، حيث ترافق الوالد الآن ابنها للدراسة في الخيمة كل يوم. وأخذت والدة بي هاتفها المحمول وذهبت حول القرية لاختبار سرعة الإنترنت، ووجدت في نهاية المطاف بقعة بالقرب من مدخل القرية لابنتها للدراسة.واستخدمت المرأة شرائط الخيزران وصفيحة بلاستيكية كبيرة لإقامة ملجأ مؤقت لطفلها، حيث ترافق الوالد الآن ابنها للدراسة في الخيمة كل يوم.

خيمة كورونا