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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

ديلى ميل: ارتفاع مبيعات «الفياجرا» لأعلى مستوى في عيد الحب

الخميس 20/فبراير/2020 - 10:39 م
الفياجرا
الفياجرا
إسلام جمال
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كشف بحث جديد عن ارتفاع مبيعات الفياجرا في يوم عيد الحب إلى أعلى مستوى.

ووفقًا لما ذكره موقع "ديلى ميل" البريطانى، فقد أكد البحث أنه يوجد زيادة بنسبة 68 في المائة في المشتريات في 14 فبراير مقارنة بيوم الجمعة المعتاد.

ولقد تم شراء "حبوب الفياجرا" بدون وصفة طبية في المملكة المتحدة لمدة عامين لمساعدة الرجال الذين يعانون من مشاكل في الانتصاب.

ـ لماذا ارتفعت المبيعات؟
أكدت الكثير من الأبحاث، أن العنصر النشط في "الفياجرا" أنه يعزز الدورة الدموية إلى القضيب في غضون ساعة، مما يجعله منتصبا لممارسة الجنس.

ويعاني ما يصل إلى نصف الرجال الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا من ضعف الانتصاب، وفقًا لدراسة أجريت عام 2019، وقد تضاعفت المعدلات في السنوات الـ 25 الماضية.

وأوضح الأطباء، أنها مشكلة مرتبطة عادة بالرجال الأكبر سنا - على الرغم من أن المعدلات تم الإبلاغ عنها في نفس المستوى لدى الرجال حتى سن 70.

ويزعم حوالي واحد من بين كل ثمانية رجال أن لديهم مشاكل مع الجنس في كل مرة يحاولون ذلك، وفقًا للتقرير المنشور.

وقال صيدلي لويدز فارماسي: "يعتبر ضعف الانتصاب موضوعًا محظورًا على مدار السنين مع شعور الكثير من الرجال بالحرج لطلب المساعدة أو العلاج".

يشار إلى أنه تم تطوير الفياجرا عام 1998 عن طريق الصدفة، بعد أن اكتشف العلماء أن لها فوائد لمرضى ضعف الانتصاب.

وتشير الأرقام إلى أن حبوب منع الحمل السحرية التي تصنعها شركة "فايزر" يأخذها أكثر من مليون رجل في بريطانيا كل عام.

كان معظم المستخدمين في وقت مبكر إلى منتصف الخمسينيات، ولكن الشباب بدأوا في تناول العقاقير في كثير من الأحيان، وفقًا لما ذكرته الأبحاث.

فالقلق بشأن الأداء الجنسي هو سبب شائع للعجز عند الرجال، فربما تم دفع الكثير منهم لإيجاد حل لأعصابهم قبل ليلة مع شركائهم.

ومن أسباب الضعف الجنسي:"ارتفاع ضغط الدم والتدخين والمنشطات لنمو العضلات". وقد تبين أن مرض السكري هو السبب في ثلث الحالات.

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