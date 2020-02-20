نبيل الحلفاوي: ركلات الترجيح نصف فوز وأكره المباريات العقيمة

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على مستوى مباراة السوبر التي جمعت بين النادي الأهلي، والزمالك في أبو ظبي.وقال في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "أكره المباريات العقيمة الخالية من الأهداف مهما كان مستوى الأداء، ڤايلر تأخر جدا في التبديلات".وأضاف: "اللاعب الذي يلعب في آخر ربع ساعة هو نصف لاعب.. الفوز بركلات الترجيح.. نصف فوز".وعاد نبيل الحلفاوي، ليؤكد أن رأيه كان قبل ركلات الترجيح وقبل حسم المباراة للزمالك قائلًا: " كي لا يساء فهمها.. كتبت بعد نهاية الوقت الأصلي وقبل لعب ركلات الترجيح. التوقيت واضح".والتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الزمالك في السابعة على ملعب "محمد بن زايد" على كأس السوبر المصري، وفاز الزمالك بأربعة أهداف مقابل 3 للأهلي.