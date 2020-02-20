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الخميس 20 فبراير 2020 الموافق 26 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

بكري: السيسي أول قائد حذر من الإرهاب على منبر الأمم المتحدة

الخميس 20/فبراير/2020 - 08:32 م
مصطفى بكري
مصطفى بكري
أحلام عبدالرحمن
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أدان الإعلامي مصطفى بكري، العملية الإرهابية التي وقعت اليوم بملهي ليلي في مدينة هاناو الألمانية، وتسببت في مقتل 11 شخصا، قائلًا: "هذا هو الإرهاب الذي حذر منه الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وأضاف بكري خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مصر كانت سباقة في التحذير من تداعيات الإرهاب، وذلك من على منبر الأمم المتحدة وغيرها من المنابر المحلية والإقليمية والدولية.

ولفت بكري إلى أن الإرهاب ينتشر في عواصم العالم، لأن هناك خونة ومتآمرين يتبنون الإرهاب، ويرسلون العناصر إلى ليبيا وغيرها من البلدان، منوهًا إلى ضرورة أن تكون هناك نظرة موضوعية لمحاربة الإرهاب.

وتمنى بكرى أن يفهم الغرب ولو مرة واحدة أن صمته على أردوغان سيكون سببا في تدمير منشآت الدول.

وأكد بكري، أن قوة الجيش المصري هي ضمانة الاستقرار والتقدم والتنمية، وأن الدولة تبذل جهدًا كبيرًا في الداخل لتوفير الأمن والاستقرار على امتداد خريطة الوطن.

ولفت بكري، إلى أن هناك الكثير من يعتقد أن الأمن والاستقرار يتحقق بسهولة بدون دفع ثمن في المقابل، لكن الحقيقة أن الضباط والجنود يعانون أشد المعاناة حتى يشعر الجميع بالاطمئنان والاستقرار.

وأشار إلى أن السلاح والمعدات والتجهيزات الحديثة والمتطورة أسهمت في قفز ترتيب الجيش المصري إلى المركز التاسع ضمن كبريات جيوش العالم.

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