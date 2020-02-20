«شارموفرز» يحيي حفلًا غنائيًا في ساقية الصاوي.. الأسبوع المقبل

يستعد فريق شارموفرز لإحياء حفلًا غنائيًا بساقية الصاوي، وذلك يومي الإثنين والثلاثاء المقبل 24 و25 فبراير المقبل.ومن المقرر أن يقدم فريق شارموفرز خلال الحفل مجموعة من أغانيه المميزة والشهيرة منها: "هيبتا، وايزى مانى، والنميمة، ومستر شارموفرز العظيم، ميكي، 5 سنتى"، بالإضافة إلى أغنيات ألبومهم الأخير "انفصام" والذي نال إعجاب جمهورهم بشكل كبير.واحتفلت شارموفرز العام الماضي بإطلاق ألبومها الجديد "انفصام"، ضم 9 أغنيات، منها كليب الأغنية الرئيسية "انفصام"، بجانب أغنيات "رقصت" و"دنيا" و"حوا"، وأغنية "جمال الوجود" التى شاركت فيها الغناء مع فرقة الحضرة وأبا يزيد، وأغنية "كوكب ريمكس" بمشاركة الموزع الموسيقى إسلام شيبسي، إضافة إلى أغنيتى "زامبا" و"مفتقد الحبيبة" اللتين تم إطلاقهما في شكل فيديو كليب خلال العام الماضي.