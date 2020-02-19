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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«صواريخ وطائرات مسيرة».. البنتاجون يضبط سفينة أسلحة إيرانية متجهة لمليشيا الحوثي

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 11:45 م
سفينة أسلحة إيرانية
سفينة أسلحة إيرانية
محمد عمر
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أعلنت وزراة الدفاع الأمريكية، اعتراض سفينة إيرانية كانت تهرب أسلحة وعتاد حربي إلى ميليشيا الحوثي في اليمن.

وقال متحدث باسم البنتاجون في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء إنه تم ضبط سفينة الأسلحة الإيرانية المتجهة إلى الحوثيين، وفق قناة "العربية".

وأضاف: "احتجزنا على ظهر السفينة الإيرانية صواريخ وأجهزة إطلاق طائرات مسيرة"، مؤكدا أن الأسلحة التي تم احتجازها استخدمت في هجمات حوثية من قبل.

وأوضح البنتاجون أن تصاعد حدة الصراع في اليمن ترافق مع هجمات حوثية بحرية ونشر للألغام، مؤكدا أن الحوثيين استخدموا الأسلحة الإيرانية المهربة لشن هجمات إرهابية.

وكشفت وزارة الدفاع الأمريكية عن احتجازهم حتى الآن 7 شحنات من الأسلحة الإيرانية المرسلة إلى الحوثيين.

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