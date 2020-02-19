إيناس عبدالوهاب تُقيّم المهرجانات: عودة حصة الموسيقى بالمدارس تقضى على الظاهرة

فى إطار الجدل الدائر بين من يرفضون موسيقى المهرجانات، معتبرين إياها معول لهدم هويتنا، ومن يؤيدونها، ما زال معالجة الظاهرة التى طفت على السطح مؤخرًا لم تحلل بالقدر الكافى من قبل بعض الموسيقيين المتخصصين، وهو ما نحاول أن نستمع إليهم ليقدموا لنا تقييم لهذه الظاهرة، والحلول أو البدائل.وقالت إيناس عبد الوهاب الأستاذة بقسم النظريات والتأليف كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، إن المطلوب إعادة حصة الموسيقى والشعر والرسم مرة أخرى، وعلى وزارة التربية والتعليم أن تلعب دورا فعالا فى ذلك.وأوضحت"عبد الوهاب" خلال حديثها لـ"الدستور"، أن الهيئة العامة لقصور الثقافة يجب أن تنشط مسابقات اكتشاف المؤلف والملحن الموسيقي فى كافة محافظات مصر، مع الاهتمام بالمسابقات من قبل وزارة الأوقاف والأزهر الشريف لتنمية الثقافة الدينية لدى الأطفال.