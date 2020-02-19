حتيتة: تركيا تريد استمرار الفوضى والحرب فى ليبيا

قال الكاتب الصحفي عبد الستار حتيتة، المتخصص في الشأن الليبي، إن خطة عقيلة صالح المكونة من 12 بندا لإنهاء الأزمة الليبية هدفها قطع الطريق على المحاولات التي يقوم بها محور الشر المتمثل في النظام التركي لدى الأوروبيين لتعطيل عملية السلام في ليبيا.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن النظام التركي يريد عزل النواب الإخوان الموجودين في البرلمان التركي ودفعهم بالانتقال لطرابلس وتشكيل برلمان موازي.وتابع: أن البرلمان الموازي غير الشرعي الذي يريده النظام التركي سيدفع بنفسه لكي يكون طرفا في المفاوضات وهذا يفسد العملية البرلمانية في ليبيا.وأوضح أن تركيا تريد للفوضى والحرب أن تستمر في ليبيا لأنها تستفيد ماديا، كما أنها تستفيد بكسب ورقة ضغط على الأطراف الأخرى مثل الروس.