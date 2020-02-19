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الأربعاء 19 فبراير 2020 الموافق 25 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

النساء يفضلن الارتباط برجل متعدد العلاقات.. السبب

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 04:32 م
زواج
زواج
محمود عرفات
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قال الدكتور عمرو يسري استشاري الطب النفسي، إن بعض السيدات تسعى للارتباط برجل متعدد العلاقات النسائية، بهدف أن تتيح مساحات حرية كبيرة لنفسها.
وأوضح في حواره مع برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية dmc، أن بعض السيدات اللائي تلقين صدمات عاطفية من رجال ارتبطن بهن، أو من زوج سابق تسبب لهن في مشكلات كثيرة بسبب جلوسه في المنزل والتركيز معها في كل أمور حياتها، قد تحاول أن ترتبط بزوج متعدد العلاقات النسائية ليترك لها مساحة من الحرية في حياتها، وهذه الظاهرة تسمى بـ"part time marriage".
وتابع أنه في الطبيعي يكون الرجل متعدد العلاقات النسائية محل شك من الزوجة، لافتًا إلى أن أي غياب لهذا الرجل عن زوجته، أو تأخره مواعيده تجعله محل شك من الزوجة.

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