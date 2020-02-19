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الأربعاء 19 فبراير 2020 الموافق 25 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مرشح بانتخابات «المهندسين»: أسعى لزيادة المعاشات وتوفير مظلة قانونية للأعضاء

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 01:52 م
المهندس مينا عزت
المهندس مينا عزت فخري
الحسين عبيد
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أعلن المهندس مينا عزت فخري، الخبير الهندسي بقطاع الخبراء (مكتب سوهاج)، ترشحه لانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين الفرعية على مقعد "شعبة مدني"، بانتخابات نقابة المهندسين الفرعية بسوهاج.

وقال "فخري"، في تصريحات صحفية، إن برنامجه الانتخابي يتمثل في "العمل على توفير مقرات للنقابة خاصة بالمهندسين المقيمين بالمراكز، والتي تبعد عن قلب المدينة مثل: البلينا، وطما، وطهطا، وجهينة، تجبنًا لعناء الذهاب والعودة إلى مقر النقابة الأساسي بمدينة سوهاج.

كما وعد "فخري" بالتعاقد مع أحد مكاتب الاستشارات القانونية حتى للمهندسين مظلة حماية قانونية في حالة تعرض أحدهم لأي مشاكل تتعلق بأداء وظيفتهم، وزيادة كفاءة الخدمة المقدمة من نادي المهندسين بسوهاج.

وتعهد "مينا" بإصدار بيان ربع سنوي (كل ثلاثة أشهر) من النقابة لتوضيح ما تم إنجازه من أعمال خلال الفترة السابقة للبيان، والسعي لتشكيل لجان من المهندسين غير المنتخبين، للمساعدة في العمل التطوعي، وتدريبهم ككوادر مستقبليه.

كما أكد سعيه لتوفير دورات تدريبية في مختلف التخصصات، بأسعار مخفضة ومدعومة، للاهتمام بحديثي التخرج، عن طريق بروتوكولات بين النقابة والشركات والمصانع العاملة في القطاع الهندسي.

وشمل برنامج "مينا" العمل على زيادة معاش المهندس حتى يتناسب مع متطلبات الحياة حاليًا، والبعد الاجتماعي للمهندسين.

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