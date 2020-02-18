أبوالعينين يستخرج «كارنيه النواب».. والقسم الأحد المقبل

استقبل المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، محمد أبوالعينين، عضو مجلس النواب، بعد فوزه في الانتخابات التكميلية عن دائرة الجيزة، وحصوله على 36213 صوتًا.وتسلمت الأمانة العامة لمجلس النواب كتاب المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بفوز محمد محمد أبوالعينين بالأغلبية المطلقة فى الانتخابات التكميلية بدائرة قسم الجيزة أول بحصوله على 36 ألف صوت و213 صوتًا.وأنهت الأمانة العامة إجراءات استخراج كارنيه العضوية للنائب محمد أبوالعينين، وأكد المستشار محمود فوزى حضور النائب جلسة الأحد المقبل 23 فبراير لأداء القسم.