مقتل مدني وإصابة آخرين في انفجار عبوة ناسفة بدمشق

أعلن مصدر في قيادة شرطة دمشق، مقتل مدني وإصابة اثنين آخرين بانفجار العبوة الناسفة في سيارة بمنطقة باب مصلى بدمشق.وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا، اليوم الثلاثاء، بانفجار عبوة ناسفة بالقرب من كراجات باب مصلى بدمشق، أسفر عن وقوع إصابات.وتشن فصائل مسلحة موالية لتركيا هجومًا على الشعب السوري في أكثر من منطقة مثل تل مضيق وتل جيجان وحليصة وبينه شمال محافظة حلب.