حظك اليوم.. برج الجوزاء الإثنين 17 فبراير 2020

تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الجوزاء، اليوم الإثنين 17 فبراير 2020 على النحو التالي:مهنيًا: قد تحدث بعض المشاكسات في العمل اليوم من أحد الزملاء، فحاول أن تعرف كيف تتعامل معها بحكمة.عاطفيًا: مشاكل طارئة تهدّد العلاقة بالشريك، لكنّك حتمًا تتمكن من معالجتها بأسرع ما يمكن قبل أن تتفاقم.صحيًا: لا ترفض دعوة الأصدقاء إلى مشاركتهم في نشاطات رياضية، فهي مفيدة لك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.