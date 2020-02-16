هاني شاكر: محمد رمضان بيغني غصب عن النقابة

قال الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، إنه لم يمنح الفنان محمد رمضان تصاريح للغناء في أي حفلة داخل مصر.وأضاف شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "محمد رمضان بيغني غصب عن عين النقابة وعن هاني شاكر".وأكد شاكر أن النقابة غير مسئولة عن كليبات محمد رمضان، مؤكدًا أنها مسئولية الرقابة الفنية.وعن زيادة عدد مشاهدات المهرجانات على "يوتيوب"، قال هاني شاكر إن عدد المشاهدات لا يدل على أنهم يقدمون فنًا جيدًا، معلقًا: "الأفلام الإباحية عدد مشاهداتها أعلى من المهرجانات بكثير".