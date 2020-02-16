«الحرية» يدعم قرار منع التعامل مع مطربى المهرجانات

تواصل الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصرى، مع الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية، وأكد له دعمه الكامل لجميع الإجراءات والقرارات التى تتخذها النقابة لمواجهة الإسفاف والتدنى الذى يعد بمثابة حرب بالغة الخطورة لتزييف وعى وذوق الشعب المصرى العظيم وفى القلب منه شبابه.وطالب حسب الله، في بيان اليوم، من شاكر بأن يكون للنقابة دور حاضر وفاعل وحاسم لحماية الفن المصرى الذى كان أبرز ما تصدره مصر للوطن العربى وتشكل به مصر هوية وثقافة المجتمع المصرى والعربى، قائلًا: "أصدر نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر تنبيها مهما على كل المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهى الليلية والكافيهات بعدم التعامل مع مطربي المهرجانات".