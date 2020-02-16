«المنشآت السياحية» تطلب أسماء مطربي المهرجانات الممنوعين من الغناء

أيّد عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية، القرار الذى أصدرة نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات داخل المنشآت والملاهي الليلية، موضّحًا أن هذه المنشآت حريصة على تحسين الذوق العام وتقديم فن محترم لروّادها وأنه سيتم تعميم منشور بوقف التعامل مع هذه النماذج من الأغنيات داخل هذه الأماكن.قال المصري، لـ«الدستور»، إن غرفة المنشآت السياحية سترسل غدًا خطابًا إلى نقابة المهن الموسيقية بأسماء المطربين، خاصة أن البيان الصادر منها خصّهم بمطربي المهرجانات دون ذكر أي أسماء.أوضح المصري، أنه لا يستطيع أي مطرب ممارسة الغناء داخل المنشآت السياحية، التابعة لوزارة السياحة والخاضعة لتفتيش الوزارة دون أن يكون لديه تصريح من المصنفات الفنية، كما أن لجان التفتيش تحرص على رؤية التصاريح اللازمة.أشار رئيس غرفة المنشآت السياحية إلى أن أغلب هذه الأغانى كلامها غير هادف، وليس له معنى، لكن هناك طلب من بعض الشباب عليها، لكننى أثق بوجود أغنيات جديدة وهادفة من الفنانين الكبار ستمحي هذه النوعية من الأغاني التى يطلق عليها مهرجانات.