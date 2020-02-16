سماع دوي انفجارات في بغداد

أفادت قناة «الغد»، في نبأ عاجل لها، بسماع دوي انفجارات متتالية في العاصمة العراقية بغداد، مما أصاب المواطنين بحالة من الهلع والرعب.وفي وقت سابق، مساء السبت، اقتحمت قوة مجهولة بزي مدني ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد وأحرقت خيام المعتصمين، وسط أنباء عن إطلاق نار من قبل مجهولين على المعتصمين.ويأتي ذلك بعد تأكيد رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد توفيق علاوي، السبت، أنه اقترب من تحقيق "إنجاز تاريخي" يتمثل بتشكيلة حكومية مستقلة "من الأكفاء"، دون تدخل أي طرف سياسي.وأشار رئيس الوزراء العراقي المكلف، إلى أنه سيتم طرح أسماء هذه "الكابينة" خلال الأسبوع الجاري، "بعيدا عن الشائعات والتسريبات".