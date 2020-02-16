رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مصر للطيران» تسيّر 112 رحلة جوية بمطار القاهرة اليوم

الأحد 16/فبراير/2020 - 02:13 ص
جريدة الدستور
محمود السعدى
طباعة
تسير شركة مصر للطيران للخطوط الجوية والإقليمية والداخلية بمطار القاهرة الدولي، طوال اليوم الأحد، 112 رحلة جوية داخلية وتجارية ودولية إلى مختلف المدن والعواصم العربية والأفريقية والعالمية؛ لنقل ما يقرب من 10 آلاف راكب من مختلف الجنسيات.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني بقيادة الوزير محمد منار عنبة، على زيادة وتنشيط الحركة السياحية المصرية، استغلالًا لحالة الاستقرار التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية.

وتشهد معظم رحلات طائرات مصر للطيران خلال الآونة الأخيرة، كثافة ركابية هائلة لحرص آلاف المسافرين من مختلف الجنسيات على ارتياد طائرات الشركة الوطنية للطيران؛ نظرًا للخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة للوفود الركابية والسياحية بمرحلتي السفر والوصول بكافة مبانى ميناء القاهرة الجوى.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

هجوم صاروخى استهدف محيط السفارة الأمريكية فى بغداد

منذ حوالي 19 ساعة

لا يعدي المحيطين به.. القصة الكاملة لـ«الأجنبى» حامل «كورونا»

منذ حوالي 8 ساعات

وائل غنيم يحسم الجدل حول مصير مصطفى النجار: كيف مات؟ (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

مهلة للحكومة لتدبير تكلفة ضم العلاوات الـ5 لأصحاب المعاشات

الصور

image description

صور آمال ماهر ونادر نور في حفل عيد الحب

image description

نانسي عجرم وساندي وتامر حسني في حفل عيد الحب باستاد القاهرة

image description

بهاء سلطان يتألق فى أقوى حفلات عيد الحب باستاد القاهرة

image description

مباراة فوز الأهلى على المصرى بالثلاثة

image description

جولة لسفير دولة نيبال داخل متحف النيل بأسوان (صور)

الأكثر قراءة

وائل غنيم يحسم الجدل حول مصير مصطفى النجار: كيف مات؟ (فيديو)

أول رد من المعلق حفيظ دراجي على هجوم جماهير الزمالك

«اختراق الجزيرة».. القناة القطرية تسرح 600 عامل أغلبهم مصريون

تفاصيل تعذيب طفلة على يد أمها بالقليوبية: «بتفكرني بغلطتي» (صور)

إنفوجراف

image description

أعراض سرطان الأطفال وطرق الوقاية منه (إنفوجراف)

image description

9 معلومات عن منظومة كاميرات المراقبة الجديدة داخل مترو الأنفاق

image description

معلومات عن دعوى إثبات موت المفقود (إنفوجراف)

image description

للوافدين.. كيف تستخرج وتجدد إقامتك داخل مصر؟ (إنفوجراف)

أيام زمان

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

أغرب هدية في التاريخ.. الأهلي أهداها لـ الزمالك

لسبب غريب.. صباح كانت ترفض إقامة حفلات خارج الوطن العربى

«خايف على عمري».. فنان زملكاوى كبير حضر مباراة واحدة للزمالك فى حياته.. وندم

نجم الساعة

أغرب هدية في التاريخ.. الأهلي أهداها لـ الزمالك

الصحة

دراسة: مسكنات الألم قد تسبب العقم

روتين يومى يحميك من الإصابة بالاكتئاب

تطور جديد فى آلية الكشف عن السرطان بقطرة دم واحدة

الكاكاو يحسن المشي عند كبار السن

منوعات

وزير الشباب والرياضة يستقبل بعثة نادى الزمالك بمطار القاهرة ( صور)

جديد مروة شاكر يكشف دور المكتبات فى التأثير على حرية التفكير

«كوبي براينت» ضمن المرشحين للانضمام إلى «هول أوف فايم»

ضابط روسي يطلب يد حبيبته بدبابات على «شكل قلب» (فيديو)

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإرهاب التركى فى سوريا
مدحت بشاى
عندما يكون لأغانينا "شاكوشها" العظيم!!
بسنت حسن
مناورة الشيخ
ماجد حبته
إخوان مصر فى السودان
المزيد

الثقافة

اليوم.. السيرة الذاتية لطه حسين وعلى مبارك على مسرح الجمهورية

الثقافة تواصل استعداداتها لإطلاق مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون

قبة الغورى تحتفل بغرة شهر رجب.. الليلة

مناقشة كتاب«معارك الحب والسياسة» بنادى المصرية اللبنانية.. اليوم