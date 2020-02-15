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السبت 15 فبراير 2020 الموافق 21 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تضم وزراء من النهضة.. «الفخفاخ» يعلن تشكيل الحكومة الجديدة

السبت 15/فبراير/2020 - 09:32 م
إلياس الفخفاخ، رئيس
إلياس الفخفاخ، رئيس الحكومة التونسية
محمد عمر
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أعلن إلياس الفخفاخ، رئيس الحكومة التونسية المكلف، مساء اليوم، رسميًا عن التشكيلة الجديدة للحكومة، والتي ضمت وزراء من أحزاب التيار الديمقراطي، حركة النهضة، تحيا تونس، ونداء تونس، ومستقلين وأحزاب أخرى.

وأوضح الفخفاخ في خطاب مساء اليوم السبت، أنه توصل إلى اتفاق على حكومة بأغلبية مريحة في البرلمان.

وأشار الفخفاخ إلى أنه أبلغ الرئيس قيس سعيد بمحصلة المشاورات الحكومية.

وأوضح رئيس الحكومة المكلف أن حركة النهضة قالت إنها لن تمنح الثقة للحكومة الجديدة بسبب عدم ضم ممثلين عن حزب قلب تونس، محذرا من خطورة هذا الأمر على تونس، مؤكدا أنه اتفق مع رئيس الجمهورية بالعمل على ما يخدم مصالح البلاد العليا.

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