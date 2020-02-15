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السبت 15 فبراير 2020 الموافق 21 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزير قطاع الأعمال: نمتلك خطة إصلاح جاهزة من سبتمبر الماضي

السبت 15/فبراير/2020 - 07:12 م
هشام توفيق
هشام توفيق
رباب الأهواني
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قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعقد اجتماعات دورية، سواء مع مجموعة وزارية أو بشكل منفرد مع رئيس الوزراء.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي، أن الوزارة تمتلك خطة إصلاح جاهزة من شهر سبتمبر الماضي، أي بعد ثلاثة أشهر من تولي الوزارة.

وتابع: "نسير في خطوات استصلاح، وكل أربعة أشهر يتم إعادة تحديث خطة التطوير بكل تفاصيلها ويتم عرضها على الرئيس".

وأوضح أن هناك ملفات في قطاع الأعمال العام، تم استكمالها، أهمها المصانع التي جرى البدء في تحديثها، مثل مصنع الدلتا للصلب، فخلال عشرة أشهر تم مضاعفة الطاقة الإنتاجية به من 40 ألف طن إلى 250 ألف طن، لافتًا إلى أنه خلال شهر يوليو القادم، أي بعد أربعة أشهر تقريبًا، سيتم مضاعفة طاقته الإنتاجية إلى 500 ألف طن من حديد تسليح البليت.

وأشار إلى أنه جرى تطوير مسبك بـ10 آلاف طن، كانت طاقته ألف طن، متابعًا: "بالنسبة للربحية، فإن مصنع الدلتا للصلب كانت خسارته 70 مليون ليتحول إلى مكسب بـ220 مليون عند إتمام المشروع، بالإضافة إلى محلج الفيوم وهو أول محلج سيعيد قيمة القطن المصري، وسيستعيد عرش الأقطان العالمية مرة أخرى، وخلال عامين سيتوفر الـ11 محلجًا بتكنولوجيا جديدة"، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس شجعت على تطوير القطاع بشكل ملحوظ والإصلاح مستمر.

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