مدحت منير بـ«القميص الكاروهات» في آفاق اشتراكية

يستضيف نادي أدب آفاق اشتراكية، في السابعة من مساء الأربعاء 19 فبراير المقبل، الشاعر مدحت منير، لمناقشة ديوانه الأخير «بالقميص الكاروهات».يناقش الديوان الدكتور صلاح السروي، أستاذ الأدب العربي الحديث بجامعة حلوان، ويدير الندوة الشاعر مصطفى الجارحي، فيما يشرف على أنشطة وفعاليات نادي الأدب الروائية والكاتبة الصحفية بهيجة حسين.وأصدر مدحت منير خمسة دواوين هي: مكان مريح للحزن (1997)، عنف ومحبة (2004)، كان لازم نرقصها سوا (2008)، اعملى بتحضنيني (2016)، بالقميص الكاروهات (2016).. وله تحت الطبع: كأني الساكن الأصلي.يذكر أن مركز آفاق اشتراكية كائن في وسط القاهرة ـ 3 شارع البطل أحمد عبد العزيز، متفرع من شارع صبري أبو علم ـ بجوار محطة مترو أنفاق محمد نجيب.