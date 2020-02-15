مناقشة ديوان «المرأة ذات الوزن المرح» بجاليري مشربية.. الليلة

يستضيف جاليري مشربية٬ بمقره الكائن في شارع محمود بسيوني بوسط البلد٬ في السادسة من مساء اليوم السبت٬ حفل توقيع ومناقشة ديوان، "المرأة ذات الوزن المرح" للشاعرة رانية خلاف٬ والصادر حديثًا عن دار "أزمنة" في عمان بالأردن.يصاحب الحفل عرض لتجربة الكتابة التلقائية التفاعلية٬ مع أعمال الفنانين التشكيليين: حسام صقر وخالد سراج، ويناقش الديوان كل من: الناقد الدكتور محمد الشحات٬ والشاعر مؤمن سمير.وبحسب الناشر، فقد كتبت قصائد الديوان ما بين عامي 2015 و2019، حيث تحتفي قصائده بالفن التشكيلي، وكتب عددًا من القصائد بتفاعل عفوي مع لوحات للفنان التشكيلي حسام صقر، الذي أهدى الديوان لوحة الغلاف، بالإضافة إلى تشكيل حر من السيراميك للخزاف خالد سراج.يشار إلى أن "رانية خلاف" تنتمي لجيل التسعينات٬ صدر لها من قبل نصوص سردية وقصصية نذكر منها: جسد آخر وحيد 1998، ورواية سيرة ذاتية «حكاية الحمار المخطط» عن دار الدار عام 2009، بالإضافة لإسهامها في مجال الترجمة الأدبية.