خبير أمني: الإرهاب يستشري في البلدان الإفريقية

كشف اللواء محمد عبد الواحد، خبير الشئون الأفريقية والأمن القومي، أسباب الدعوة لتشكيل قوات إفريقية بالرغم من وجود قوات دولية لمحاربة الإرهاب في إفريقيا.وقال اللواء محمد عبدالواحد، خلال لقائه ببرنامج "حقائق وأسرار"، المُذاع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي مصطفى بكري، أن الإرهاب ينتشر في شرق القارة السمراء خاصة في منطقة القرن الإفريقي ويسيطر عليه جماعة "شباب المجاهدين" في الصومال؛ ويتحرك بحرية كاملة سواء داخل الصومال أو في دول الجوار، لافتًا إلى أن هناك إخفاقات للقوات الدولية الموجودة في إفريقيا لمحاربة الإرهاب.وأوضح خبير الشئون الأفريقية والأمن القومي، أن هناك قوات دولية داخل المنطقة، على رأسهم القاعدة الأمريكية في "جيبوتي" والتي يتضمن قوامها 2000 جندي، ولها مكاتب فرعية في المنطقة.وأشار خبير الشئون الإفريقية والأمن القومي إلى أن الإرهاب يستشري في البلدان الإفريقية بالرغم من أن قوام القوات الأمريكية الموجودة في إفريقيا حوالي 7 آلاف جندي.