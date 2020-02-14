الحريرى: خرجت من السلطة بإرادتى وتلبية لمطالب الحراك الشعبى

قال رئيس الوزراء اللبنانى السابق سعد الحريري، في الذكرى الـ15 لاغتيال والده رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري، إنه خرج من السلطة بإرادته وتلبية لمطالب الحراك الشعبى.وأكد "الحريري"، أن الأزمة المالية التي يمر بها لبنان انعكست على تيار المستقبل وستكون هناك إعادة للهيكلة، موضحًا أن الأموال الإيرانية تحل أزمة حزب، لكنها لن تحل أزمة لبنان.يأتي ذلك في إحياء الذكرى الـ15 لاغتيال الحريرى الأب، اليوم الجمعة، فى السراي الحكومي وسط بيروت الذكرى، بحضور شخصيات سياسية ونيابية وحزبية وسفراء عرب وأجانب، بينهم سفيرة الولايات المتحدة إليزابيث ريتشارد، والسفير السعودي، وليد بخاري.