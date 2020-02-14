تفريغ 57 ألف طن قمح روسى وتداول 24 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل اليوم السفينة "WADI AL KARNAK" التى ترفع علم مصر ويبلغ طولها 225 متر والغاطس 12 متر، وذلك لتفريغ 57 ألف طن قمح روسى بالميناء المستورد بواسطة هيئة السلع التموينية لصالح الشركة العامة للصوامع والتخزين.وبلغ إجمالي حركة السفن اليوم 24 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات، وغادر الميناء 5 سفن ومتواجد علي الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن.وسجل ميناء غرب بورسعيد خروج سفينتين حاويات ومن المنتظر دخول 4 سفن، كما استقبل الميناء سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة.ويجري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة، بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات التفريغ على الأرصفة.