على الحفناوى يكشف تفاصيل اللقاء السرى بين والده وعبدالناصر

كشف المؤرخ على الحفناوي، تفاصيل اللقاء السري بين والده مصطفى الحفناوي، والرئيس الراحل جمال عبدالناصر للاتفاق على بيان تأميم قناة السويس.وقال الحفناوي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي، في برنامج «فنجان قهوة» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن والده كان يجلس مع صديق له في الإسكندرية، وعلق على إشاعة أن عبدالمنعم القيسوني رئيس الوزراء الأسبق سيوقع على اتفاقية مع شركة قناة السويس لمد امتياز القناة لمدة 20 سنة إضافية مقابل تمويل في حدود 20 مليون جنيه.وأشار المؤرخ على الحفناوي إلى أن والده كان يعتقد بأن ما سمعه حقيقة وأن عبدالناصر سيلغي مجهوده في مسألة سعيه لاستعادة قناة السويس، وبدأ يهاجم الدولة لهذا السبب.وأضاف المؤرخ على الحفناوي أن حكمدار الإسكندرية أبلغ والده وقتها بأن الرئيس جمال عبدالناصر يرغب في زيارته واعتقد حينها أنه معتقل، وبالفعل ذهب إلى منشية البكري، وقابله وأبلغه حينها الزعيم الراحل أنه يريد منه أن يقوم بصياغة قرار تأميم قناة السويس، وطلب منه أن يعرف كل كبيرة وصغيرة عن قناة السويس، وبالفعل قام في النهاية بكتابة مسودة خطاب تأميم قناة السويس.