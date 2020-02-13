مهمة إنسانية لـ«سبايدر مان» في إندونيسيا (فيديو)

ظهرت شخصية سبايدر مان، -التي اشتهرت في الأفلام الكرتونية والذي تم تحويله لأعمال سينمائية- بشكل جديد في إندونيسا وشغل الصحف ومواقع التواصل ببطولاته وباهتمامه بالبيئة أيضا.وكشف برنامج "تفاعلكم"، المذاع عبر فضائية "العربية"، عن شخصية سبايدر مان الحقيقي وهو شاب يدعى رودي هارتونو، يبلغ من العمر 36 عامًا ويعمل نادل في أحد المطاعم، إلا أنه يعمل متطوعًا في نهاية اليوم لتنظيف الشوارع وقرر مؤخرًا الاتجاة لتنظيف شواطئ البحيرات والجزيرة.يشار إلى أن على الرغم من قيامه بهذه المهام منذ سنوات إلا أنه قرر ارتداء زي سبايدر مان، وقرر الناس نشر فيديوهات وصور له للفت نظر الحكومة للجهود التي يقوم بها منذ سنوات.