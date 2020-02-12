تأجيل محاكمة متهمين سرقوا مواطنًا بالإكراه في القاهرة الجديدة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار عبدالتواب إبراهيم، اليوم الأربعاء، محاكمة 8 متهمين بسرقة مواطن بالإكراه في منطقة القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، إلى جلسة 8 مارس المقبل.عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبدالتواب إبراهيم، وبعضوية المستشارين صلاح أحمد، وأيمن محمد وياسر عمر، وبأمانة سر أحمد كمال، ومحمد علاء.أسندت النيابة العامة للمتهمين وهم كلِ من: "س. ع"، و"غ. ا"، و"م. إ"، و"خ. ع"، و"خ. أ"، و"ف. ع"، و"ي. ف"، و"س. س" سرقة المبلغ المالي الخاص بالمجنى عليه "ن. ي" من إحدى الطرق العمومية بطريق الإكراه بإشهار سلاحين ناريين في وجهه، وإطلاق عيارين في الهواء وتمكنا بتلك الوسيلة من شل مقاومته وإحداث إصابته والاستيلاء على المبلغ المالي الخاص به.