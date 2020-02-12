إحالة 4 إلى الجنايات لحيازة أسلحة نارية بالمطرية

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم الأربعاء، إحالة 4 أشخاص متهمين بحيازة أسلحة نارية وأخرى بيضاء، بقصد استخدامها للتشاجر، في منطقة المطرية بمحافظة القاهرة للمحكمة الجنائية.كان قد ورد بلاغ لقسم شرطة المطرية، يفيد بوقوع مشاجرة ومصابين بنطاق دائرة القسم، وبالانتقال أمكن تحديد وضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية بالمطرية.تبين أن المجني عليه مصاب بطلق ناري، وبحوزة المتهمين "فرد خرطوش، وطلقة لذات العيار"، وطرف ثان 7 أشخاص بحوزتهم "(2 فرد خرطوش- وطلقتين لذات العيار- سلاح أبيض- مطواة)، والمتهمون هم:"ع. ك"، عاطل، "س. ط"، عاطل، "م. ح"، سباك، "ط. ي"، ميكانيكي.وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفان على بعضهما البعض بالضرب، باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء المضبوطة بحوزتهما، ونتج عنها إصابة الطرف الأول، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.