رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اليوم.. مصر للطيران تسيير 123 رحلة جوية بمطار القاهرة

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 01:52 ص
مصر للطيران
مصر للطيران
محمود السعدى
طباعة
تسير شركة مصر للطيران للخطوط الجوية والإقليمية والداخلية بمطار القاهرة الدولي، طوال اليوم الاربعاء، 123 رحلة جوية داخلية وتجارية ودولية إلى مختلف المدن والعواصم العربية والإفريقية والعالمية؛ لنقل ما يقرب من 13 ألف راكب من مختلف الجنسيات، في إطار حرص وزارة الطيران المدني بقيادة الوزير محمد منار عنبة، على زيادة وتنشيط الحركة السياحية المصرية، استغلالًا لحالة الاستقرار التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية.

وتشهد معظم رحلات طائرات مصر للطيران خلال الآونة الأخيرة، كثافة ركابية هائلة لحرص آلاف المسافرين من مختلف الجنسيات على ارتياد طائرات الشركة الوطنية للطيران؛ نظرًا للخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة للوفود الركابية والسياحية بمرحلتي السفر والوصول.

ومبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي يشهد خلال الفترة الراهنة زيادة في الكثافة الركابية والجوية الوافدة من مختلف دول العالم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

الطيار الموقوف: «محمد رمضان كاذب وسأقاضيه»

منذ حوالي 15 ساعة

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الصقيع

منذ حوالي 6 ساعات

يسرا تلتقي حفيد عمر الشريف خلال حفل الأوسكار (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

«الوطنية للصحافة» تكشف موعد دمج المؤسسات القومية

الصور

image description

«الإحصاء» يعلن وصول عدد المصريين إلى 100 مليون نسمة

image description

المحكمة تستمع لدفاع المتهمة بقتل خطيبها بالرحاب (صورة)

image description

صور الأمطار فى القاهرة

image description

بدء مشروع صرف صحي للمناطق المحرومة في بورسعيد (الصور)

image description

«انهيار صبحي».. مشاهد من عزاء لينين الرملي

الأكثر قراءة

«نهاية الأجير الأعظم».. تفاصيل انهيار إمبراطورية أيمن نور الإعلامية

المعركة المنتظرة.. هل يخضع الخطيب للكبار؟

كابتن «طائرة الأزمة» يطلب 9.5 مليون جنيه من محمد رمضان للتصالح (فيديو)

الطيار الموقوف: «محمد رمضان كاذب وسأقاضيه»

إنفوجراف

image description

طرق الوقاية من سمنة الأطفال (انفوجراف)

image description

قانون استغلال الشوارع العامة ورخصة «السايس» (إنفوجراف)

image description

5 عقوبات بقانون حماية البيانات الشخصية (إنفوجراف)

image description

علامات توضح تعرض ابنك للتحرش وطرق العلاج (إنفوجراف)

أيام زمان

لولاكى ما حبيت.. لهذه الأسباب فشلت سعاد حسنى فى التمثيل مع أشهر نجوم التسعينيات

حاولت الانتحار فلم ينقذها.. قصة أشهر خصومة بين صباح وعبدالحليم حافظ

أسرار اتهام عادل إمام بازدراء الأديان.. «كلم الله بطريقة غير لائقة»

أم كلثوم لـ«سهرة 1968»: «الأغانى مش طويلة»

نجم الساعة

لولاكى ما حبيت.. لهذه الأسباب فشلت سعاد حسنى فى التمثيل مع أشهر نجوم التسعينيات

الصحة

باحثون يوفرون مرجعا حول شيخوخة مبايض الرئيسيات

علماء يدرسون صلة الفيروسات بالإصابة بالأورام الخبيثة

هل يجب مصارحة الأحفاد بإصابة أجدادهم بالخرف؟

مرضى السرطان يجهلون المعلومات الأساسية عن المرض

منوعات

الأهلي: كاف وافق على إقامة مباراة صن داونز يوم 29 والعودة 7 مارس

فيفا يحدد 3 شروط لمنح الجبلاية رخصة تطبيق الفار فى الدورى

غازات الاحتباس الحراري تسرع دوران المحيطات

تراجع مستويات مشاهدة «أوسكار 2020» لأدنى مستوياته

مقالات الرأي
ماجد حبته
دعموا الإرهابيين.. وعاقبوا الدولة!
د.مينا بديع عبدالملك
أين تكمن قوة الكنيسة؟
مؤمن المحمدي
الأحرف السبعة كيف جاءت؟
ثروت الخرباوي
الحوينى واعترافاته الليلية
المزيد

الثقافة

عرض الفيلم التسجيلى «المتاهة» بالإبداع الفنى..اليوم

صدور النسخة العربية لكتاب «نسوية السايبورغ» عن مؤسسة أروقة للنشر

«كلام ستات» يستضيف إيناس جوهر وسها سعيد

«طيور تأبى الرحيل» بالحرية للإبداع فى الإسكندرية.. غدًا