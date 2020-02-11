فايا يونان: برنامج مسابقات رفضني ولم أكرر التجربة

كشفت الفنانة السورية فايا يونان، أنها سبق وقدمت في برامج لاكتشاف المواهب، ولكن لم يتم قبولها للمنافسة.وأضافت خلال لقائها في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية dmc، أنها قدمت برفقة شقيقتها أغنية "لبلادي" عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك"، وكانت سببًا في شهرتها.وأكدت خلال الحلقة أن بعض برامج المواهب اتصلت بها وطلبتها للمشاركة في البرامج بمواسم تالية ولكنها اعتذرت عن المشاركة لأنها كانت اتخذت خطوة أخرى في مشوارها الفني وفضلت أن تكمل فيها.