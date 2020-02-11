المخابرات الأمريكية تكشف عمل شقيق جيمي كارتر لصالح القذافي

كشفت المخابرات الأمريكية أن أحد إخوة الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر، كان يعمل لصالح الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، وحصل على أموال منه.وأوضحت صحيفة «واشنطن بوست» في تحقيق استقصائي نشرته، اليوم، أن معظم الحكومات بجميع أنحاء العالم كانت شركة واحدة للحفاظ على سرية اتصالاتها وهي شركة «Crypto AG» التي كانت تستخدمها الدول في إجراء اتصالاتها السرية حول العالم وفي الداخل.وأكدت الصحيفة أن هذه الشركة كانت مملوكة سرًا من قبل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) وكانت تتجسس على جميع الاتصالات التي يجريها مستخدمي أجهزة الشركة ومن بينهم الزعيم الليبي السابق القذافي.وقالت الصحيفة إن وكالة الأمن القومي الأمريكي اعترضت الاتصالات الليبية واكتشفت أن شقيق جيمي كارتر الرئيس الأمريكي السابق "بيلي كارتر" كان يخدم مصالح ليبيا في واشنطن وكان على قائمة رواتب الزعيم معمر القذافي.وأشارت الصحيفة إلى أن هذه العملية وضعت الأجهزة الأمريكية في موقف حرج للغاية، فقد أحالت وكالة الأمن القومي الأمر إلى وزارة العدل بشأن عمالة «بيلي كارتر» للقذافي ثم بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقًا مع شقيق كارتر الذي نفي الأمر.ورغم وجود أدلة قاطعة بفضل التجسس على اتصالات القذافي إلا أنه في النهاية لم تتم محاكمة شقيق الرئيس الأمريكي وتم التكتم على الأمر.