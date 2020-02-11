«الإحصاء»: الصعيد المساهم الرئيسي فى الزيادة السكانية

قال عبدالحميد شرف الدين، رئيس قطاع الإحصاء بجهاز التعبئة والإحصاء، إن اليوم الثلاثاء، يعد تاريخيًا بوصول تعداد السكان إلى 100 مليون نسمة رسميًا، مشيدًا بدقة البيانات الإحصائية.وأضاف شرف الدين، خلال مداخلة تلفزيونية، أن الرقم السكاني الحالي يعد جرس إنذار، رغم انخفاض أعداد المواليد العام الحالي عن السابق، لافتا إلى أنه يجب النزول برقم التعداد السكاني بشكل يناسب حجم التنمية.ولفت إلى أن نسبة الذكور يمثلون 51.6%، والإناث 48.4%، كما يتجاوز عدد الشباب حاجز الـ40%، مشيرًا إلى أن أغلب المواليد من الصعيد وخاصة أرياف محافظات سوهاج والمنيا وأسيوط، وأقل المعدلات في بورسعيد والقاهرة، واصفًا معدلات الزيادة فيها بالمقبولة.