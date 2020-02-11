إحالة عصابة سرقة الشقق السكنية بحدائق القبة للجنايات

أمرت نيابة حدائق القبة بإحالة 4 متهمين لمحكمة الجنايات؛ لاتهامهم بسرقة الشقق السكنية.وكشف أمر الإحالة في القضية رقم ٦٤١٩ لسنة ٢٠١٩ عن أن المتهمين عشرى.م، ومحمود و، وكريم.أ، ومدحت.أ، عاطلون ومسجلون في قضايا سرقة شقق سكنية وسرقة بالإكراه، وأقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص في سرقة الشقق السكنية بمناطق حدائق القبة والمرج.واعترف المتهمون بسرقتهم لـ١٣ شقة سكنية بأسلوب كسر الباب والمفتاح المصطنع، واتخذ المتهمون وقت خروج الأهالي لتوصيل أبنائهم للمدارس والعمل وقتًا مناسبًا لسرقة الشقق، وتمكنوا من سرقة مصوغات ذهبية تقدر بـ٥٥ ألف جنيه ومبلغ مالي ٢٧ ألف جنيه، و٤ شاشات إل جى.وكانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة حدائق القبة، بسرقة شققهم السكنية وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم ضبط المتهمين، واقتيادهم لقسم الشرطة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق وأصدرت قرارها سالف الذكر.