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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

خاص| التفاصيل الكاملة لاجتماع عمومية «القابضة للغزل»

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 05:45 م
هشام توفيق
هشام توفيق
أسامة الشندويلي
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كشف مصدر مُطّلع أن وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، ترأس مساء اليوم الثلاثاء، اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للغزل والنسيج؛ لاعتماد ميزانية العام المالي 20182019.

قال المصدر لـ«الدستور»، إن وزير قطاع الأعمال حضر اجتماع الجمعية عقب الانتهاء من افتتاح الملتقى العربي للأسمدة صباح اليوم، ليترأس اجتماع عمومية الغزل والنسيج الذي استمر قرابة ساعتين.

أشار إلى أن «توفيق» ناقش مع الشركة القابضة خطّة التطوير التي تشمل دمج الشركات، والتعاقد على ماكينات جديدة، خاصة أن مجلس النواب وافق رسميًا، مطلع الأسبوع الجاري، على قانون يسمح لوزارة المالية بضمان الشركة القابضة للغزل والنسيج لدى جهات التمويل الدولية لتمويل تعاقدات الماكينات الجديدة بقيمة إجمالية بـ540 مليون يورور.

ولفت إلى أن الوزير اعتمد مؤشرات العام المالي 20182019 من الإيرادات ووجّه الشكر لجميع العاملين في الشركات، مبشّرهم بخطة التطوير التي تدعمها القيادة السياسية بقوة.

تشمل خطة إعادة هيكلة الشركة القابضة للغزل والنسيج دمج 31 شركة في 10 شركات كبرى عبارة عن دمج 9 شركات لتجارة وحلج القطن في واحدة ودمج 22 شركة في 9 شركات مع وجود 3 مراكز تصديرية كبرى، إضافة إلى دمج 25 محلج قطن في 11 محلج، فقط، بدء تطوير محلج منهم وهو محلج الفيوم.

ومن المقرر أن تصدر وزارة قطاع الأعمال بيانًا تكشف خلاله عن ترأس الوزير للجمعية العامة للقابضة للغزل والنسيج.

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