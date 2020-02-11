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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

توصيل الغاز الطبيعى لـ10 محال تجارية بعزبة الهجانة

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 04:24 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
سيد إبراهيم
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انتهت إدارة عمليات مدينة نصر بالشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن- تاون جاس- من تركيب جميع مهمات الغاز الطبيعي لـ10 محال تجارية بعزبة الهجانة، في إطار مشروع تطوير المنطقة "أسفل كوبري 4.5".

وأوضح المهندس ياسر بهنس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في تصريحات على هامش افتتاح مؤتمر ومعرض "إيجيبس 2020" أنه تم تركيب المنظم المغذى "منظم غشائي 2"، وكذلك التركيبات الداخلية والخارجية، وبدأ تدفيع الغاز بالمحلات.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2020»، في دورته الرابعة، والذي ينعقد تحت رعاية الرئيس، خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير، تحت شعار «شمال إفريقيا والبحر المتوسط.. تلبية احتياجات الغد من الطاقة».

ويشارك في المؤتمر هذا العام أكثر من 270 متحدثًا من خبراء الصناعة محليًا ودوليًا و1600 مشارك و14 دولة و15 شركة بترول عالمية وأكثر من 450 شركة عارضة. ويضم الحدث فعاليات متنوعة تشمل 36 جلسة فنية و10 جلسات استراتيجية و4 حلقات نقاشية للرؤساء التنفيذيين للشركات و7 جلسات لمناقشة موضوعات التمويل المالي والاستثمار في صناعة البترول و6 جلسات لمناقشة تعزيز الصحة والسلامة وحماية البيئة في مجال الطاقة، إضافة إلى جلسات مناقشة دور المرأة في قطاع الطاقة، ويخصص المؤتمر جوائز تميّز في مجالات السلامة والبيئة والمرأة في قطاع الطاقة.

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