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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية: لم نسجل أي إصابات بـ«كورونا»

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 10:47 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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أكد مركز القيادة والتحكم في وزارة الصحة السعودية اليوم أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد في المملكة، مشيرًا إلى العمل على منع وصوله للبلاد.

وقال المركز- حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم- إنه يواصل متابعته لمستجدات فيروس كورونا الجديد في الصين والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة للتعامل مع هذا الحدث العالمي والتصدي له من خلال اتخاذ عدد من الاحترازات الوقائية.

وأشار المركز إلى أنه بادر منذ بداية اكتشاف الفيروس في الصين بمراقبة الوضع الوبائي عن كثب بالتواصل مع منظمة الصحة العالمية والمصادر الآخرى المتاحة، والتنسيق مع هيئة الطيران المدني بتقييم حركة السفر المباشر وغير المباشر، من وإلى الصين بهدف توفير المعلومات للأشخاص الذين قد يسافرون إلى المناطق المسجّلة فيها إصابات ولرصد القادمين منها، وتطبيق التقييم الصحي لهم في المنافذ، ومن ثم متابعتهم للتأكد من سلامتهم.

ووفق الوكالة، يعد مركز القيادة والتحكم مركزًا لعمليات طوارئ الصحة العامة في السعودية، ويعمل تحت إشراف وزارة الصحة بالتعاون مع إدارات الوزارة والإدارات الصحية في جميع مناطق المملكة، وبالتعاون مع متخصصين محليين وعالميين، كما يتولى المركز التواصل الدائم مع المنظمات الدولية لضمان الاستعداد التام وسرعة مواجهة مهددات الصحة العامة بأعلى كفاءة.

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