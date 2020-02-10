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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مؤمن زكريا يهاجم الأهلي: «محدش وقف جنبي»
الإثنين 10/فبراير/2020 - 11:44 م
مؤمن زكريا
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هاجم مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي، إدارة النادي، مؤكدًا أنها لم تساعده معنويا وأو ماديا بعد أزمته الصحية الأخيرة.
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الكلمات المفتاحية
مؤمن زكريا
النادي الأهلي
الأهلي
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