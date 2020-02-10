مفاجأة.. مصطفى محمود سخر الجن لرد المطلقة إلى زوجها (فيديو)

قالت الكاتبة الصحفية الكبيرة لوتس عبد الكريم إن العالم الراحل مصطفى محمود تحدث معها في آخر حياته عن أنه كان يستدعي الجن ويتحدث معه.وأضافت في حوارها مع الدكتور محمد الباز، ببرنامجه «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور» أن مصطفى محمود قال لها إنه كان يقرأ تعاويذ معينة، لاستدعاء الجن لإصلاح ذات البين، كأن يرجع المطلقة لزوجها أو شخصين نشب بينهما خلاف يصله بينهما.وواصلت أنها سألت مصطفى محمود كيف تستدعي الجن، فقال لها إنه يقرأ تعاويذ معينة فيجد نارا تأتي إليه بسرعة كبيرة وتفزعه لدرجة أنه يصاب بإغماء، وعندما يفيق يتحدث معه عن إصلاح ذات البين وحل مشكلات الناس.