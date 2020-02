رامي عياش يعلق على وفاة والد زوجته (فيديو)

View this post on Instagram

‫إستقبل ⁧‫#رامي_عياش‬⁩ و زوجته ⁧‫#داليدا_عياش‬⁩ يوم أمس الأحد في بيروت المعزين بوفاة والد داليدا الذي توفي الخميس الماضي بعد تعرضه لنوبة قلبية مفاجئة..وحرص المنتج ⁧‫#صادق_الصباح‬⁩ على الوقوف إلى جانب رامي لإستقبال المعزين.. 🙏‬