رامي عياش يعلق على وفاة والد زوجته (فيديو)

عبر الفنان اللبناني رامي عياش عن حزنه لوفاة حماة ووالد زوجته دليدا فيصل جميل سعيد، الذي رحل عن عالمنا يوم 5 فبراير.وقال رامي عياش في تصريحه لبرنامج «et» بالعربي: «فاجعة كبيرة على دليدا وإن شاء الله يارب يهدي بالها وترتاح شوية».وأضاف: «صدمة الجد كانت من 30 يوم وكانت تحاول الاستغناء عن ملابس الحداد، ولحقه الأب بسكتة قلبية مفاجئة عن عمر 54 عامًا، فاجعة كبيرة».واستقبل رامي عياش وزوجته داليدا مساء أمس الأحد، في بيروت المعزين بوفاة والد داليدا الذي توفي الخميس الماضي، وحرص المنتج صادق الصباح‬ على حضور العزاء وعددًا من نجوم الفن والمشاهير في لبنان.