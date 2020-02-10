الجيش الباكستاني: مصرع وإصابة 4 جنود هنود ردًا على قصف كشمير

أعلن الجيش الباكستاني مصرع جندي هندي وإصابة ثلاثة آخرين، إثر قيام الجيش الباكستاني بالرد على قصف هندي وقع اليوم، على طول خط المراقبة الفاصل بين شطري إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.وذكرت إدارة العلاقات العامة في الجيش الباكستاني في بيان أوردته قناة "جيو نيوز" الباكستانية، أن القوات الهندية أطلقت قذائف الهاون على قطاعي "نكيال" و"جاندروت" عبر خط المراقبة، واستهدف الجنود الهنود سكانًا مدنيين في قرى "ساندهارا" و"كوتلي" و"جبار"؛ ما أدى إلى إصابة 10 مدنيين بينهم امرأتان وعدد مساوٍ من الأطفال.ولفت البيان إلى أنه تم نقل المصابين المدنيين جراء القصف الهندي إلى مستشفى محلي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.يُشار إلى أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران: شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".