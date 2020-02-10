برلمانى سورى: سنواجه المحتل التركى وقتل جنوده حق مشروع لنا

أكد مهند الحاج علي عضو مجلس الشعب السوري، أن قتل القوات اليوم لـ5 جنود أتراك وإصابة 5 آخرين في إدلب هو حق للجيش العربي السوري فمن حقه تحرير سوريا بشكل كامل وطرد المحتل التركي.وأوضح الحاج في تصريحات لـ«الدستور» أن الجيش العربي السوري حرر تل العيس، وهي أبرز المناطق الاسراتيجية داخل حلب وطهرها وهدم الإنفاق التابعة للتنظيمات الإرهابية المدعومة من تركيا.وأضاف عضو مجلس الشعب السوري: «القوات التركية حاولت السيطرة على المناطق التي في قبضة الجيش، لكن نحن لهم بالمرصاد، وتمت تصفية 5 جنود من العدوان التركي والعشرات من التنظيمات الإرهابية المساندة لهم في إدلب وبشكل موازٍ تمت تصفية عدد كبير منهم داخل حلب».وأعلنت الدفاع التركية في وقت سابق اليوم عن مقتل 5 من جنودها وإصابة 5 آخرين في قصف للجيش السوري بإدلب.