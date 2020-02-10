مقتل 5 جنود أتراك شمالى سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الإثنين، مقتل 5 جنود أتراك وإصابة خمسة آخرين في هجوم قوات الجيش السوري على نقطة المراقبة في تفتناز بإدلب شمالي سوريا.على جانب آخر أكدت الوزارة أن القوات التركية ردت على استهداف نقطة المراقبة.وبدأ الجيش السوري عملية موسعة لاستعادة محافظة إدلب، فيما أرسلت تركيا المزيد من التعزيزات العسكرية لدعم الجماعات الإرهابية التابعة لها.