لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن 7 مناطق بالقاهرة غدًا

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن مناطق ( منشية البكرى – عمارات العبور – خلف عمارات العبور – القوات الجوية – الحرس الجمهورى – المنطقة المركزية العسكرية – مبنى وزارة الدفاع )، اعتبارًا من الساعة 10 صباح غدا الثلاثاء الموافق 11 - 2-2020 وحتى الساعة 10 مساء نفس اليوم.وأوضحت الشركة في بيان لها قبل قليل، ان انقطاع المياه يأتي نظرا لقيامها باحلال وتجديد خط المياه قطر 600مم بشارع الحكماء ناصية الخليفة المأمون.وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، هذا وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.