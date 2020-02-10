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الإثنين 10 فبراير 2020 الموافق 16 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن 7 مناطق بالقاهرة غدًا

الإثنين 10/فبراير/2020 - 01:22 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد إبراهيم
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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن مناطق ( منشية البكرى – عمارات العبور – خلف عمارات العبور – القوات الجوية – الحرس الجمهورى – المنطقة المركزية العسكرية – مبنى وزارة الدفاع )، اعتبارًا من الساعة 10 صباح غدا الثلاثاء الموافق 11 - 2-2020 وحتى الساعة 10 مساء نفس اليوم.

وأوضحت الشركة في بيان لها قبل قليل، ان انقطاع المياه يأتي نظرا لقيامها باحلال وتجديد خط المياه قطر 600مم بشارع الحكماء ناصية الخليفة المأمون.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، هذا وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

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